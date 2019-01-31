2019-01-31T20:33:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле вызвали МЧС, чтобы вытащить ножку 2-летней девочки из стула

Малышка засунула ножку между сиденьем и креплением стула пока завтракала
Надежда БУТОВИЧ
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Родители не смогли вытащить ножку девочки и позвонили спасателям. Фото: МЧС.Родители не смогли вытащить ножку девочки и позвонили спасателям. Фото: МЧС.
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Неприятный инцидент произошел в четверг, 31 января, в семье с маленьким ребенком в Гомеле, сообщают в Гомельском областном Управлении МЧС.

Около 09.00 часов малышка завтракала за столом и пока отправляла в рот ложку с едой, активно вертела ножками под стулом. В какой-то момент девочка, 2016 года рождения, засунула ножку под сиденье стула. Стопа застряла между сидушкой и креплением, родители попробовали помочь малышке, но самостоятельно освободить ножку крохи родители не смогли и позвонили спасателям.

История окончилась благополучно. Фото: МЧС.

История окончилась благополучно. Фото: МЧС.

Прибывшие в квартиру по адресу Бочкина, 186, эмчеэсовцы оперативно высвободили ножку девочки. Госпитализация малышке, к счастью, не понадобилась. Ножка малышки в порядке, ребенок после инцидента себя чувствует хорошо, уточнили в МЧС.

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