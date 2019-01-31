В Гродно живодера, который пьяным задушил и убил кота, приговорили к 2 месяцам ареста

Мужчина был и ранее судим за другие правонарушения

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Уголовный эпизод жестокого обращения с животными произошел в Гродно еще летом 2018 года. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения на территории гаражного массива зверски убил дворового кота. И все бы сошло 36-летнему живодеру с рук, если бы не внешние камеры наблюдения.

На видео было запечатлено, как мужчина сначала приманил бродячих котов, а потом взбесился, когда один из мурзиков его оцарапал. Живодер схватил животное и стал его душить, затем несколько раз стукнул изо всей силы головой кота по деревянным поддонам. Бездыханное тело кота выбросил в мусорный бак.

– В суде обвиняемый не стал отрицать содеянное. Он даже сказал, что раскаивается в произошедшем, – рассказал sb.by старший помощник прокурора Гродно Георгий Смольский.

Гродненца приговорили к двум месяцам заключения, у мужчины уже были судимости. Кроме того, ему назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма.