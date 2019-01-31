2019-01-31T21:47:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: первое ЭКО станет бесплатным

Главное медведомство страны ускорит подготовку «законодательства» о бюджетном ЭКО
Надежда БУТОВИЧ
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Деньги на бесплатное первое ЭКО выделят из средств, сэкономленных на госзакупках. Фото: pixabay.com.Деньги на бесплатное первое ЭКО выделят из средств, сэкономленных на госзакупках. Фото: pixabay.com.
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Экстракорпоральное оплодотворение в Беларуси в ближайшем времени станет бесплатным. В Минздраве намерены заняться ускорением подготовки необходимой для этого нормативной документации, информируют в пресс-службе ведомства. Таким образом белоруски смогут делать первое ЭКО за счет бюжета.

– Для того, чтобы процедура была бесплатной, запланировано использовать сэкономленные на госзакупках бюджетные средства, – объяснили в Минздраве.

Кроме того, предполагается вовлекать в проведение ЭКО и коммерческие центры.

Также в Минздраве сообщили, что в Беларуси с ростом качества жизни и благосостояния граждан увеличился и средний возраст матерей: 28,6 года при рождении первого ребенка, 32 года при рождении второго и последующих детей. Это в ряде случаев несколько осложняет общее течение беременности и родов у женщин. Ситуацию спасает высокий профессионализм белорусских медиков, выстроенная в структуре профорганизация, новейшие технологии, уверены в министерстве.

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