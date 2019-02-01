В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных

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Крупный пожар случился в торговом центре возле популярного Factory Annopol в Варшаве 31 января утром. Загорелся продуктовый склад. Из офисных помещений эвакуировали 100 человек. При наихудшем раскладе пожарные рассчитывали тушить огонь до утра. К моменту, когда они приехали, горело уже около 70% склада.

Удалось справиться раньше. К обеду пожар погасили.

- Обрушилось две стены и часть крыши. Пострадавших нет. На месте работали 160 пожарных и 50 единиц техники, - отрапортовали в Мазовецком отделе пожарной службы.

Сложность в тушении пожара заключалась в том, что спасателям нужно было остановить огонь прежде, чем он перекинется на соседние здания. Это им удалось, но пострадали некоторые внутренние помещения. В том числе телекоммуникационного оператора T-Mobile. Как сообщила пресс-служба компании, абонентам на время оказались недоступны услуги колл-центра и некоторые другие сервисы.