В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками

Молодых людей задержали, когда они наносили очередную рекламу на фасад дома Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь задержали двух парней, которые незаконно разместили на столбах и остановках в Московском районе рекламу о работе в Telegram, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Их задержали в момент нанесения очередной рекламы на фасаде дома по улице Голубева. Работа, которую рекламировали парни, связана с закладкой наркотиков.

По этим фактам в Московском РУВД было проведено разбирательство. Кстати, в милицию молодые люди пришли пьяными - на них составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

27-летние приятели приехали в Минск из Пинска. Нашли группу в соцсети, где предлагалась работа в Telegram. В обязанности входило делать цветными красками трафаретные надписи на зданиях в общественных местах с рекламой о работе. Парней предупредили, что за это предусмотрена административная ответственность, поэтому рисовать надо ночью. После этого работодателю они присылали фотоотчет о выполненных заданиях. За каждую надпись полагалось денежное вознаграждение.

После проведенного разбирательства и выяснения всех обстоятельств материалы переданы в райисполком для привлечения молодых людей к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.

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