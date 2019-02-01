В ДТП на МКАД погибли три человека

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Сегодня утром на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы произошла авария, погибли два человека, четверо пострадали, сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, в первой полосе двигался грузовой автомобиль «Сканиа». Водитель грузовика столкнулся с трактором, который ехал впереди в той же полосе. От удара трактор отбросило на автомобиль «Мазда», который ехал в попутном направлении. После этого трактор и «Мазда» оказались на внешнем кольце МКАД и повредили разделительное ограждение. Дальше погрузчик столкнулся с двумя легковыми автомобилями «Опель» и «Ситроен», которые ехали по внешнему кольцу. В «Мазда» погибли два человека — водитель и женщина, которая сидела на пассажирском сиденье. Четверо пострадавших в больнице - это 26-летний пассажир «Мазда» и водители остальных автомобилей - участников ДТП. Водители «Опеля» и «Ситроена» смогли сами выйти из автомобилей. 26-летнего пассажира «Мазды» пришлось деблокировать спасателям, рассказали в МЧС. Молодого человека отвезли в Боьницу скорой медицинской помощи, но спасти его не удалось.