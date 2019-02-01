В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде

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Мужчина приставал к школьнице днем 31 января в подъезде жилого дома на ул. Судмалиса. Он зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти с ним, рассказали в ГУВД Мингорисполкома. При этом он хватал девочку за лицо. Школьница не растерялась, стала кричать, звать на помощь и укусила мужчину за палец. Это подействовало – злоумышленник скрылся. Если вы видели этого человека и знаете, где он находится, сообщите об этом в Ленинское РУВД Минска или по телефонам: +375296694932, +375333478028, +375296743711.