2019-02-01T13:36:30+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома

Раньше он уже уходил из дома
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Если вам известно, где может быть Владислав, сообщите в милицию. Фото: ГУВД МингорисполомаЕсли вам известно, где может быть Владислав, сообщите в милицию. Фото: ГУВД Мингорисполома
Изменить размер текста:

Владиславу Майсейчику 16 лет. С января 2019 года он не посещает занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности, дома не появляется. Где он находится - неизвестно. Его ищут сотрудники Фрунзенского РУВД Минска.

На вид Владиславу 16 лет, он худощавого телосложения. Рост 160 - 165 см, темные короткие волосы. Раньше он уже уходил из дома. Если вам известно, где может быть Владислав, сообщите в милицию по телефонам: 8 (017) 213-04-99, 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 378-76-16, 8 (044) 731-37-60 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба
Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал
Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!
Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»
За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге
В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли
Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»
В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»
В Гродненском районе грузовик протаранил дом
В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде
В ДТП на МКАД погибли три человека
В Минске на МКАД серьезное ДТП: движение затруднено
В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками
В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных