В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома

Если вам известно, где может быть Владислав, сообщите в милицию. Фото: ГУВД Мингорисполома

Раньше он уже уходил из дома

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Владиславу Майсейчику 16 лет. С января 2019 года он не посещает занятия в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности, дома не появляется. Где он находится - неизвестно. Его ищут сотрудники Фрунзенского РУВД Минска.

На вид Владиславу 16 лет, он худощавого телосложения. Рост 160 - 165 см, темные короткие волосы. Раньше он уже уходил из дома. Если вам известно, где может быть Владислав, сообщите в милицию по телефонам: 8 (017) 213-04-99, 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 378-76-16, 8 (044) 731-37-60 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.