В Гродненском районе грузовик протаранил дом

Водитель не пострадал, а вот машину и дом придется чинить. Фото: ГАИ Гродненской области

В тот момент в доме никого не было

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Авария произошла днем 31 января в деревне Глушнево. Грузовой МАЗ с прицепом ехал в сторону Новой Руды, навстречу ему двигался трактор. Чтобы разминуться с трактором, МАЗ взял правее, но на заснеженной дороге машину занесло, рассказали в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. В результате МАЗ вылетел с дороги, снес забор и врезался в дом.

В этот момент там никого не было, дом хозяева используют как дачу. Здание и автомобиль повреждены. Водитель МАЗа не пострадал.