2019-02-01T11:38:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродненском районе грузовик протаранил дом

В тот момент в доме никого не было
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Водитель не пострадал, а вот машину и дом придется чинить. Фото: ГАИ Гродненской областиВодитель не пострадал, а вот машину и дом придется чинить. Фото: ГАИ Гродненской области
Изменить размер текста:

Авария произошла днем 31 января в деревне Глушнево. Грузовой МАЗ с прицепом ехал в сторону Новой Руды, навстречу ему двигался трактор. Чтобы разминуться с трактором, МАЗ взял правее, но на заснеженной дороге машину занесло, рассказали в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. В результате МАЗ вылетел с дороги, снес забор и врезался в дом.

В этот момент там никого не было, дом хозяева используют как дачу. Здание и автомобиль повреждены. Водитель МАЗа не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба
Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал
Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!
Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»
За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге
В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли
Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»
В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»
В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома
В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде
В ДТП на МКАД погибли три человека
В Минске на МКАД серьезное ДТП: движение затруднено
В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками
В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных