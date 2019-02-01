2019-02-01T13:36:18+03:00
Звезды
КП Беларусь

В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»

На путевку в Израиль претендуют 113 исполнителей из 16 стран. Прослушивание пройдет уже 4 февраля в 12.00 в Белтелерадиокомпании
Эвика ОТТО
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В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019».В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019».
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Организаторы отмечают, что в этом году пришло рекордное число заявок. В белорусском национальном отборе пожелали участвовать исполнители из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Швеции, США, Канады, Латвии, Израиля, Казахстана и даже Нигерии. В прошлом году отправиться на конкурс «Евровидение-2018» хотели 93 человека, а представить Беларусь на «Евровидении-2017» пожелали только 67 исполнителей, сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

В этом году попробовать свои силы решили белорусы Анжелика Пушнова, Michael Soul, Alen Hit, Наталья Кудрина, Диана Громова, группы Aura, «PROвокация», Napoli, Елизавета Морозова, Алеся Боярских, Евгений Долич, Екатерина Денис, диджей КейСи, дуэт Виталия Воронко и Артема Сороко. Будет среди претендентов и сохраняющая до последнего интригу певица ЗЕНА (Зина Куприянович). Среди зарубежных исполнителей - американская певица белорусского происхождения Ellina Graypel, певец из Румынии Mihai Traistariu, британский дуэт Daz Sampson & Nona, шведский хард-рок-гитарист и вокалист Себастьян Роос, а также казахский дуэт Kesh You & Baller.

Напомним, что только десять исполнителей пройдут в финал нацотбора. Фокус-группа выберет их большинством голосов. Правда, организаторы оставляют за собой право изменить число участников по предложению фокус-группы.

На сайте www.tvr.by можно будет посмотреть онлайн-трансляцию прослушивания претендентов.

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