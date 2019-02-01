2019-02-01T12:26:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»

Президенту доложат об обновлении программ и учебников, расскажут о зарплате учителей
Полина СВЕТЛОВА
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Лукашенко отметил, что ломать в системе образования ничего нельзяЛукашенко отметил, что ломать в системе образования ничего нельзяФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ломать систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать нужно. Об этом президент заявил на совещании 1 февраля, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования, сообщает пресс-служба президента.

- К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя, - сказал Александр Лукашенко.

На совещание к президенту приглашены глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии №10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО «Белорусское педагогическое общество» Марина Ильина.

Президенту доложат в том числе об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, подготовке специалистов с высшим образованием и зарплате педагогов.

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