2019-02-01T14:20:28+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли

А с начала зимы - около 70 тонн
Полина СВЕТЛОВА
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Из города уже вывезли 134,2 тыс. кубометров снегаИз города уже вывезли 134,2 тыс. кубометров снегаФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В среднем за сутки на очистке улиц работают около 700 единиц техники (400 днем и 300 ночью) и до 650 работников (до 550 днем и до 100 ночью). Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский. С начала зимы на обработку дорог израсходовали 36,3 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 34 тыс. тонн соли. В места временного складирования вывезли 134,2 тыс. кубометров снега, в том числе на снегоплавильный пункт - 29,5 тыс. кубометров.

Денис Глинский отметил, что при нынешней погоде (частые перепады температуры с положительной на отрицательную и обратно) увеличилась скорость и стихийность возникновения критической ямочности. По его словам, устранение возникающих дефектов «Горремавтодор» контролирует каждый день. С начала года текущий ремонт проезжей части выполнили на площади около 6,5 тыс. кв. м.

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