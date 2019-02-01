За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге

Чтобы дети не травмировались, нужно выбирать горку, где небольшой склон, меньше деревьев и нет столбов Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Кататься на ватрушках можно только на оборудованных горках и под присмотром взрослых

Изменить размер текста: A A

С начала года в РНПЦ обратились 1050 детей с черепно-мозговой травмой, из них 120 после катания на тюбинге, 20 детей госпитализировали. Об этом рассказал журналистам врач нейрохирургического отделения РНПЦ Александр Корень, пишет belta.by. Только за 6 - 8 января помощь врачей понадобилась 57 детям с тюбинговой травмой. Как рассказал Александр Корень, в целом количество травм от этого вида развлечений в этом году возросло. Дети их получили на спонтанных горках - возле школ, жилых домов.

Напомним, кататься на тюбингах лучше всего на оборудованных горках - поблизости не должно быть столбов и деревьев, в которые есть риск врезаться. Тюбинг неуправляем - его невозможно затормозить и повернуть. И катание в непредназначенных для этого местах и приводит к травмам. Наиболее частые травмы, полученные от катания на тюбинге, - это черепно-мозговые, повреждения позвоночника, внутренних органов и конечностей. То есть от удара на большой скорости повреждается, в принципе, весь организм. Зафиксированы и смертельные случаи. Так, 15 декабря девятилетний мальчик во время катания с горки в Минском районе ударился головой о фонарный столб. С травмами ребенка доставили в больницу, где он скончался.

Читайте также:

Родители, которые катают детей на тюбингах: «Горки не оборудованы, все на свой страх и риск»

Почему любители «ватрушек» для катания выбирают горки с деревьями, столбами и возле дороги? [фото, видео] (Читать далее)