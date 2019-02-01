Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»

Президент считает, что ребят нужно учить работать с инструментами, а девочки должны знать, как приготовить яичницу и пришить пуговицу. Фото: belta.by

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Александр Лукашенко считает, что нынешние школьники не подготовлены к бытовым ситуациям во многом из-за того, что в школе недостаточно внимания уделяют трудовому обучению.

- Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу? - цитирует Лукашенко belta.by.

По мнению президента, есть проблемы и с физическим воспитанием в школах. Лукашенко подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта. Президент вспомнил свои уроки физкультуры:

- Не дай бог, ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?

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