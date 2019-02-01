Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!

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1 февраля у президента был доклад о перспективах развития национальной системы образования. По его мнению, по некоторым предметам программы выстроены неправильно.

В качестве примера привел биологию.

- Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну, ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать? - спросил Александр Лукашенко. - Если ты будущий биолог, если биологию взял за основу, да, это надо. Но сколько таких у нас? Вот в чем проблема.

Учебник биологии. 8-й класс. https://uchebniki.by/

И рассказал о своем отношении к учебникам.

- Учебники - это икона, это святое. Я, как педагог по образованию, отношусь к учебнику как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, - заявил президент, его слова приводит belta.by. - И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе.

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