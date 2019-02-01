Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал

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С проломленной головой приехал на такси в больницу житель Витебска. Медики оказали ему помощь и сообщили в милицию о травме, которая могла носить криминальный характер. Правоохранительные органы разобрались в неординарной истории.

Оказалось, мужчина какое-то время назад продал дачу. Выручил 10 тысяч долларов. На эти деньги он не только жил сам, но и содержал приятеля, который фактически перебрался жить к нему в квартиру. Несмотря на то, что друга он кормил и поил, у хозяина дома по какой-то причине не было оснований ему доверять. Поэтому мужчина все свои накопления всегда носил при себе. Предчувствия его не обманули. Однажды вечером, после того как они с приятелем выпили, хозяин задремал в кресле, а друг схватил деревянное весло и несколько раз ударил его по голове.

- Раненый мужчина выбрался из квартиры, запер злоумышленника в ней на ключ и на такси поехал в больницу, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Когда наряд милиции приехал в квартиру, злоумышленника они нашли лежащим возле дома: он попытался выпрыгнуть в окно и сломал бедро. При нем были похищенные 4 тысячи долларов.

Деньги вернули владельцу, а злоумышленнику придется ответить за разбойное нападение.