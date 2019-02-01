2019-02-01T15:05:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба

Их подозревают в сутенерстве
Полина СВЕТЛОВА
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Танцовщицы стиптиз-клуба занимались проституцией, считают в милиции. Фото: ГУВД МингорисполкомаТанцовщицы стиптиз-клуба занимались проституцией, считают в милиции. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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46-летнюю директора стриптиз-клуба и администраторов заведения задержали по подозрению в том, что они использовали для занятия проституцией четырех танцовщиц, которые работают в клубе.

Как сообщают в ГУВД, задержанные руководители несколько лет предоставляли клиентам клуба (преимущественно иностранцам) танцовщиц для платных интимных услуг.

Материалы передали в Следственный комитет.

Тем временем в Гродно скоро будут судить 22-летнего парня, который основал онлайн-бордель. Деньги в качестве предоплаты просил перечислить на его карт-счет. Чтобы привлечь внимание клиентов, распространял в соцсети картинки порнографического содержания, которые скачивал в интернете. Выполнять обязательства он не собирался - рассчитывал на то, что обманутые мужчины постесняются обращаться в милицию. За два года на карточку парня перечислили около 10 тысяч рублей, в милиции есть информация о 152 обманутых мужчинах.

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