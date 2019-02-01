2019-02-01T16:03:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования рассказал подробности доклада президенту

Возможно, изменения произойдут в системе школьных экзаменов
Полина СВЕТЛОВА
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На совещании говорили о нагрузках на школьников, учебных планах и экзаменахНа совещании говорили о нагрузках на школьников, учебных планах и экзаменахФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По словам министра Игоря Карпенко, особое внимание Александр Лукашенко уделил вопросам качества общего среднего образования и содержанию высшего образования в стране, пишет belta.by.

- Мы ввели новую программу, по которой занимаются учащиеся 1 - 8-х классов. Мониторим процесс внедрения этих программ, использования учебников и сегодня видим, что программы могут быть усовершенствованы, могут еще подправляться те же учебники, мы этот процесс ведем постоянно, - отметил глава ведомства. - Вопрос состоит в формировании методической культуры и методической грамотности учителя. Мы договорились, что будем повышать квалификацию учителей через курсы, проведение методических секций по различным предметам. Да, мы пока не успеваем за изданием учебников издавать методические пособия, или, как мы их называем, книгу для учителя, которая бы лучше раскрывала позиции, как преподнести тот или иной материал.

В министерстве планируют рассмотреть структуру учебного плана, обязательного количества часов в неделю.

- Коснемся и вопросов итоговой аттестации, потому что это также одна из систем, которая загружает школьников, - рассказал министр. - Давайте скажем откровенно: сегодня у нас школьный экзамен проходит в одной форме, а вступительная кампания, например в вузе, проходит в совершенной другой. Конечно, это создает определенные проблемы с точки зрения подготовки учащегося к той или иной экзаменационной кампании.

Министр добавил, что для общественности не будет каких-то революционных потрясений, заранее объявят, какие будут подходы и требования, чтобы была возможность подготовиться к изменениям. Министр также высказался и о вузовском образовании.

- Мы серьезно сократили наборы в высшие учебные заведения, они осуществляются в первую очередь под потребности национальной экономики, заказчиков кадров. Если в 2011 году обучалось 430 тыс. студентов, то на сегодняшний момент 283 тыс. То есть сокращение произошло ощутимое, - констатировал он. - В то же время увеличены наборы на некоторые специальности, которые востребованы в экономике: например, в IТ.

Возможно, подкорректируют и курс истории Беларуси в вузе, потому что он перекликается с курсом школьной программы.

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