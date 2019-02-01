2019-02-01T17:01:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бобруйске в школьной котельной нашли убитого мужчину

В преступлении подозревают 62-летнего бобруйчанина
Полина СВЕТЛОВА
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Подозреваемого задержали по горячим следамПодозреваемого задержали по горячим следамФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Ночью 31 января тело мужчины нашли в помещении котельной одной из школ Бобруйска. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе СК.

Следователи с участием сотрудников милиции и экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы и изъяли вещественные доказательства.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - это 62-летний местный житель.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий отработан круг общения потерпевшего, а также установлены лица, видевшие подозреваемого вместе с погибшим в котельной в день происшествия, - рассказали в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах».

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