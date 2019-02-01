КП Беларусь
В Минске задержали мужчину, который угрожал школьнице ножом
Его будут судить за хулиганство
Раньше мужчину уже привлекали к ответственности за хулиганство. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Подозреваемого задержали дома - им оказался 31-летний житель Первомайского района Минска. Напомним, 31 января на улице Судмалиса в Минске мужчина приставал к девочке. Злоумышленник угрожал школьнице предметом, похожим на нож, и требовал пойти за ним. Девочка не растерялась - стала кричать, звать на помощь, укусила мужчину за палец. Тот, вероятно, не ожидал такого сопротивления и поспешил уйти.
По этому факту Ленинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Известно, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление.