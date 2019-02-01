СК о словах Игоря Шуневича о «дырявых гражданах»: «Нет формулировок, направленных на возбуждение вражды»

Игорь Шуневич в своем интервью на ОНТ резко высказался о людях, которые принадлежат к сообществу ЛГБТ Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Следственный комитет ответил на заявление правозащитников, в котором они просили провести проверку и привлечь к ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича за его высказывания о «дырявых гражданах» - так он назвал представителей ЛГБТ-сообщества.

- Я начну резко: существует определенная категория граждан (извините меня за, может быть, определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция). Я их называю дырявыми, - сказал Шуневич. - Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые - действительно дыра, в образовании и в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна, и цель у них одна - это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго.

В ответе СК сказано, что в указанных информационных ресурсах, на которые ссылаются правозащитники, нет формулировок, фраз и выражений, направленных на возбуждение социальной вражды или розни.

Правозащитник Валентин Стефанович считает, что эти высказывания представляют собой классический пример гомофобных высказываний, которые формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти к представителям этой группы в обществе и по своей природе сходны с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом.

- В любой нормальной стране демократичной стране после таких публичных высказываний на национальном ТВ министр просто бы лишился своей должности.

Правозащитники считают, что в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии – иногда это даже приводит к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по примете их сексуальной ориентации. Вместо того, чтобы противостоять таким негативным проявлениям министр Шуневич позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры или носителей неонацистских взглядов.

Раньше на обращение незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» ответила Генеральная прокуратура - в ответе сказано, что оснований для привлечения министра к уголовной ответственности нет.