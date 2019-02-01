2019-02-01T18:46:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

32-летняя бобруйчанка: «Выронила ребенка в канаве и пошла домой за фонариком или спичками, чтобы его найти»

Мать-кукушку лишили родительских прав уже на четвертого ребенка
Надежда БУТОВИЧ
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Новорожденного кроху в кустах нашли работники скорой помощи. Фото: CTV.by.Новорожденного кроху в кустах нашли работники скорой помощи. Фото: CTV.by.
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32-летнюю горожанка Светлана рассказала на суде в Бобруйске, что вечером 17 октября, она нетрезвая пришла домой и поссорилась с сожителем, сообщает «Коммерческий курьер».

Мужчина ушел, а у нее начались роды. Самостоятельно родив, взяла кроху и пошла искать сожителя. Во дворе упала в канаву, где выронила ребенка, в темноте не смогла найти новорожденного и пошла домой «за фонариком или спичками». Ребенка, услышав плач, обнаружил фельдшер скорой помощи.

41-летний сожитель горе-матери сказал, что ушел из квартиры, чтобы вызвать скорую от соседей. Отцом ребенка, со слов Светланы, является другой мужчина.

Женщина не воспитывает ни одного из четырех детей, которых она родила. Фото: соцсети.

Женщина не воспитывает ни одного из четырех детей, которых она родила. Фото: соцсети.

У женщины еще трое детей: мальчики 2005 и 2007 годов рождения, и девочка 2016 года рождения, родительских прав на них она так же лишена. Малыша, найденного на улице, работники могилевского Дома ребенка назвали Иваном. Опекуном крохи по решению суда остается отдел образования администрации Первомайского района Бобруйска.

Женщина еще обвиняется в покушении на убийство, это ее четвертая судимость.

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