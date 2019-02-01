2019-02-01T20:06:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте власти расторгли договор с инвестором из-за найденных останков узников гетто

Крупное захоронение было найдено на месте, где планировалось строительство жилого комплекса с ТЦ
Надежда БУТОВИЧ
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Возможно, вместо жилого дома в центре Бреста построят мемориал. Фото: natantik.by.Возможно, вместо жилого дома в центре Бреста построят мемориал. Фото: natantik.by.
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«Комсомолка» уже сообщала, что в центре Бреста во время строительных работ было найдено крупное захоронение останков узников гетто: останки десятков женщин, мужчин, детей с пулевыми отверстиями в черепе.

Строительные работы прекратились, раскопки продолжили военные. И вот стало известно, что строители к своей работе не вернутся: Брестский горисполком отказал инвестору, компании «Прибужский квартал» в заключении допсоглашения к инвестдоговору по реализации проекта строительства многоквартирного жилого комплекса, сообщает zarya.by. А инвестору будет направлено уведомление о расторжении данного инсвестиционного договора.

Кто продолжит работы на данном участке, и что в итоге появится в центре Бреста на месте котлована, пока неизвестно. Но в соцсетях брестчане уже обсуждают идею создания мемориала в память о Брестском гетто на месте данного захоронения.

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