В Борисове под колесами поезда погиб 59-летний мужчина

Пешеход не успел перебежать перед движущимся поездом. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Несчастный случай произошел в Борисове на ОП «Печинский» в среду, 30 января, сообщают в ГУВД Минского горисполкома.

Примерно в 19.35 часов под колеса скоростного поезда бизнес-класса угодил местный житель. Мужчина, 1960 года рождения, хотел обойти последний вагон электрички. Он шел по переходному настилу, но не обратил внимание, что по встречному пути движется пассажирский Stadler сообщением «Минск – Орша».

Машинист поезда подавал звуковые сигналы, но горожанин уже по инерции шагнул на рельсы. Быстро пробежать перед едущим поездом ему не удалось, состав причинил пешеходу смертельные травмы.

К трагедии привели личная невнимательность и неосторожность, уверены в Минском отделе внутренних дел на транспорте.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего несчастного случая на данный момент занимаются в райотделе Следственного комитета.