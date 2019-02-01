2019-02-01T19:52:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове под колесами поезда погиб 59-летний мужчина

Горожанин попал под скоростной Stadler «Минск – Орша»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пешеход не успел перебежать перед движущимся поездом.Пешеход не успел перебежать перед движущимся поездом.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в Борисове на ОП «Печинский» в среду, 30 января, сообщают в ГУВД Минского горисполкома.

Примерно в 19.35 часов под колеса скоростного поезда бизнес-класса угодил местный житель. Мужчина, 1960 года рождения, хотел обойти последний вагон электрички. Он шел по переходному настилу, но не обратил внимание, что по встречному пути движется пассажирский Stadler сообщением «МинскОрша».

Машинист поезда подавал звуковые сигналы, но горожанин уже по инерции шагнул на рельсы. Быстро пробежать перед едущим поездом ему не удалось, состав причинил пешеходу смертельные травмы.

К трагедии привели личная невнимательность и неосторожность, уверены в Минском отделе внутренних дел на транспорте.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего несчастного случая на данный момент занимаются в райотделе Следственного комитета.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный охотник, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки
«Застрелил два грача, три сороки и две вороны»: в Минске осудили мужчину, который палил из винтовки по птицам
Белорусам снизят оплату за некачественные услуги ЖКХ
В Бресте власти расторгли договор с инвестором из-за найденных останков узников гетто
32-летняя бобруйчанка: «Выронила ребенка в канаве и пошла домой за фонариком или спичками, чтобы его найти»
СК о словах Игоря Шуневича о «дырявых гражданах»: «Нет формулировок, направленных на возбуждение вражды»
В Минске задержали мужчину, который угрожал школьнице ножом
В Бобруйске в школьной котельной нашли убитого мужчину
Министр образования рассказал подробности доклада президенту
В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба
Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал
Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!
Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»
За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге
В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли
Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»
В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»
В Гродненском районе грузовик протаранил дом
В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома
В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде
В ДТП на МКАД погибли три человека
В Минске на МКАД серьезное ДТП: движение затруднено
В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками
В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных