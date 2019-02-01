2019-02-01T20:21:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусам снизят оплату за некачественные услуги ЖКХ

Компенсировать часть оплаты, например, за плохое водоснабжение будет сама организация
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Организации ЖКХ будут компенсировать населению оплату некачественно оказанных услуг.Организации ЖКХ будут компенсировать населению оплату некачественно оказанных услуг.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Беларуси подготовлены нормативно-правовые акты по снижению оплаты за некачественные ЖКУ, оказанные населению, рассказал Владимир Кухарев, зам премьер-министра, сообщает пресс-служба правительства.

Главным образом, организации ЖКХ в 2019 году будут заняты вопросом снижением затрат.

– В ЖКХ виден очень большой резерв по снижению издержек. Необходимо сделать все, чтобы снизить затраты, естественно, это скажется и на тарифах для населения, – объяснил Кухарев.

Кроме того, в стране начнется внедрение новых подходов в сборе и переработке вторматериалов, поменяются подходы в капремонтах. В жилфондах займутся заменой лифтов и переводом котельных на местное топливо. Также поставлена задача до 2025 года обеспечить 100% населения качественной питьевой водой. С этой целью в Беларуси будет построено около 1 340 станций обезжелезивания, а уже в этом году начнут работу не менее 260 таких сооружений.

Еще больше материалов по теме: «Вопрос к жировке: разбираемся с тарифами ЖКХ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный охотник, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки
«Застрелил два грача, три сороки и две вороны»: в Минске осудили мужчину, который палил из винтовки по птицам
В Борисове под колесами поезда погиб 59-летний мужчина
В Бресте власти расторгли договор с инвестором из-за найденных останков узников гетто
32-летняя бобруйчанка: «Выронила ребенка в канаве и пошла домой за фонариком или спичками, чтобы его найти»
СК о словах Игоря Шуневича о «дырявых гражданах»: «Нет формулировок, направленных на возбуждение вражды»
В Минске задержали мужчину, который угрожал школьнице ножом
В Бобруйске в школьной котельной нашли убитого мужчину
Министр образования рассказал подробности доклада президенту
В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба
Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал
Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!
Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»
За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге
В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли
Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»
В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»
В Гродненском районе грузовик протаранил дом
В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома
В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде
В ДТП на МКАД погибли три человека
В Минске на МКАД серьезное ДТП: движение затруднено
В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками
В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных