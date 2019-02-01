Белорусам снизят оплату за некачественные услуги ЖКХ

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В Беларуси подготовлены нормативно-правовые акты по снижению оплаты за некачественные ЖКУ, оказанные населению, рассказал Владимир Кухарев, зам премьер-министра, сообщает пресс-служба правительства.

Главным образом, организации ЖКХ в 2019 году будут заняты вопросом снижением затрат.

– В ЖКХ виден очень большой резерв по снижению издержек. Необходимо сделать все, чтобы снизить затраты, естественно, это скажется и на тарифах для населения, – объяснил Кухарев.

Кроме того, в стране начнется внедрение новых подходов в сборе и переработке вторматериалов, поменяются подходы в капремонтах. В жилфондах займутся заменой лифтов и переводом котельных на местное топливо. Также поставлена задача до 2025 года обеспечить 100% населения качественной питьевой водой. С этой целью в Беларуси будет построено около 1 340 станций обезжелезивания, а уже в этом году начнут работу не менее 260 таких сооружений.