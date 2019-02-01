2019-02-01T20:54:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Застрелил два грача, три сороки и две вороны»: в Минске осудили мужчину, который палил из винтовки по птицам

Минчанин стрелял по пернатым из газобаллонной винтовки с пневматикой
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
«Птичьего стрелка» оштрафовали на 765 белорусских рублей. Фото: pixabay.com.«Птичьего стрелка» оштрафовали на 765 белорусских рублей. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В суде первомайского района столицы в пятницу, 1 февраля, вынесли приговор 39-летнему минчанину, которого обвинили в жестоком обращении с животными, сообщают в пресс-службе Минского городского суда.

Мужчина открыл стрельбу по пернатым средь белого дня в одном из дворов минской многоэтажки в августе прошлого года. В тот день мужчина ехал по улице в авто, но остановился, взял винтовку и начал отсреливать птиц. На «птичьего стрелка» милицию вызвали прохожие. К моменту прибытия правоохранителей минчанин успел застрелить из пневматической газобаллонной винтовки семь птиц: 2 грача, 2 вороны и 3 сороки.

Злоумышленника признали виновным и назначили ему штраф 30 базовых величин, то есть 765 белорусских рублей.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован в установленом законом порядке.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пьяный охотник, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки
Белорусам снизят оплату за некачественные услуги ЖКХ
В Борисове под колесами поезда погиб 59-летний мужчина
В Бресте власти расторгли договор с инвестором из-за найденных останков узников гетто
32-летняя бобруйчанка: «Выронила ребенка в канаве и пошла домой за фонариком или спичками, чтобы его найти»
СК о словах Игоря Шуневича о «дырявых гражданах»: «Нет формулировок, направленных на возбуждение вражды»
В Минске задержали мужчину, который угрожал школьнице ножом
В Бобруйске в школьной котельной нашли убитого мужчину
Министр образования рассказал подробности доклада президенту
В Минске ОМОН задержал директора и администраторов стриптиз-клуба
Житель Витебска бил веслом по голове друга, который его содержал
Лукашенко: Недавно я посмотрел, как в 8-м классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!
Лукашенко о трудовом обучении школьников: «Почему их жены выгоняют? Потому что делать ничего не умеют!»
За месяц в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 120 детей с травмами после катания на тюбинге
В Минске за ночь высыпали на дороги 1300 тонн песка и соли
Лукашенко о системе образования: «Реформами мы никогда не занимались и заниматься не будем»
В понедельник узнаем финалистов нацотбора «Евровидения-2019»
В Гродненском районе грузовик протаранил дом
В Минске ищут 16-летнего парня, который с января не появляется дома
В Минске ищут мужчину, который угрожал ножом школьнице в подъезде
В ДТП на МКАД погибли три человека
В Минске на МКАД серьезное ДТП: движение затруднено
В Минске задержали двух парней, которые размещали на столбах рекламу о работе, связанной с наркотиками
В Варшаве горел торговый центр: эвакуировали 100 человек, огонь тушили 160 пожарных