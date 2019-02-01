«Застрелил два грача, три сороки и две вороны»: в Минске осудили мужчину, который палил из винтовки по птицам

Минчанин стрелял по пернатым из газобаллонной винтовки с пневматикой

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В суде первомайского района столицы в пятницу, 1 февраля, вынесли приговор 39-летнему минчанину, которого обвинили в жестоком обращении с животными, сообщают в пресс-службе Минского городского суда.

Мужчина открыл стрельбу по пернатым средь белого дня в одном из дворов минской многоэтажки в августе прошлого года. В тот день мужчина ехал по улице в авто, но остановился, взял винтовку и начал отсреливать птиц. На «птичьего стрелка» милицию вызвали прохожие. К моменту прибытия правоохранителей минчанин успел застрелить из пневматической газобаллонной винтовки семь птиц: 2 грача, 2 вороны и 3 сороки.

Злоумышленника признали виновным и назначили ему штраф 30 базовых величин, то есть 765 белорусских рублей.

Приговор еще может быть обжалован и опротестован в установленом законом порядке.