Пьяный охотник, угрожая ружьем, требовал в сельском магазине бутылку водки

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ЧП произошло в деревне Наумовичи в Гродненском районе, сообщают в УВД облисполкома.

35-летний житель Гродно приехал в сельскую местность, чтобы легально поохотиться. Для этого у него с собой были и необходимые документы, а также ружье с патронами. В деревне горожанин поучаствовал в застолье с родственниками, а когда алкоголь закончился, в сильном подпитии отправился «за добавкой».

Мужчина буквально ввалился в сельский магазин, там упал на стеклянную витрину и разбил ее вдребезги. Но на этом буян не остановился! Так как денег у охотника не было, он попросил у продавца «бутылку в долг». Женщина, 1981 года рождения, отказалась дать водку взаймы, тогда гродненец схватился за ружье и сказал, что начнет стрелять, если не получит бутылку.

Громкую брань услышал другой работник сельмага, он набросился на дебошира, а продавщица позвонила своему мужу. Вдвоем сельчане скрутили пьяного охотника, а затем позвонили в милицию.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ружье у злоумышленника изъяли.