Фотофакт: на Полесье вручную слепили 5-метрового снеговика

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В деревне Глушковичи Лельчицкого района на гомельском Полесье слепили огромного снеговика. Причем, вручную - из инструментов была использовала лишь лопата. Снежную скульптуру высотой пять с половиной метров построили восемь молодых людей. Как им удалось это сделать - загадка. Снеговик вышел очень даже симпатичным.

Примечательно, что его украсили историческими белорусскими национальными символами. Фото появилось в группе «Мая краіна Беларусь» в соцсети «ВКонтакте» и набрало за день более 25 тыс. просмотров и почти 900 лайков.