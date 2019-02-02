2019-02-02T15:37:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: на Полесье вручную слепили 5-метрового снеговика

Снежную скульптуру украсили национальными символами
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Полесье вручную слепили 5-метрового снеговика. Фото: vk.com/majakrainabelarusНа Полесье вручную слепили 5-метрового снеговика. Фото: vk.com/majakrainabelarus
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В деревне Глушковичи Лельчицкого района на гомельском Полесье слепили огромного снеговика. Причем, вручную - из инструментов была использовала лишь лопата. Снежную скульптуру высотой пять с половиной метров построили восемь молодых людей. Как им удалось это сделать - загадка. Снеговик вышел очень даже симпатичным.

Примечательно, что его украсили историческими белорусскими национальными символами. Фото появилось в группе «Мая краіна Беларусь» в соцсети «ВКонтакте» и набрало за день более 25 тыс. просмотров и почти 900 лайков.

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