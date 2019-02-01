Больше 40 лет на двоих дали пастухам, которые убили в Столбцовском районе 78-летнего сельчанина

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В Минском облсуде к 20 и 23 годам колонии приговорили двух мужчин, которые напали с ножом на пенсионера в Столбцовском районе, сообщают в пресс-службе суда.

Преступление совершили 47-летний житель Воложинщины и его 48-летний напарник без постоянного места жительства. Мужчины работали пастухами в местном хозяйстве. Днем 5 июня в изрядном подпитии они пришли в дом к пожилому сельчанину в деревне Денисы, который жил один на хуторе.

Войдя в дом к старику попросили картошки, а когда убедились, что в усадьбе больше никого нет, набросились на мужчину с ножом. Они избили пенсионера, несколько раз ударили ножом, а затем привязали его к стулу. Из дома грабители забрали 3 тысячи рублей, продукты, обрезали телефонный провод и ушли.

Пенсионеру удалось освободиться, он добрался к знакомой и от нее позвонил в милицию. Однако спустя несколько дней мужчина умер в больнице от полученных проникающих ран грудной клетки и брюшной полости.

Приговор еще может быть обжалован.