УВД: гомельскую школу «заминировала» группа подростков

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В УВД Гомельского облисполкома рассказали о том, что нашли авторов анонимного письма на адрес администрации средней школы №55, в котором было указано, что учебное заведение взорвут, если оценки по контрольной будут плохими.

- За размещением ложной информации о минировании школы стоят несколько учащихся данного учебного заведения. Подростки находились вместе, когда совершали необдуманный поступок, - говорит официальный представитель УВД Виталий Пристромов. - Школьники предприняли меры, чтобы остаться незамеченными и анонимными в интернете. Но оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий нашли возможность вывести их из тени.

В милиции подчеркнули, что за ложное сообщение об опасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд может наказать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 30 января, после анонимного письма, из школы пришлось эвакуировать 112 человек. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа. Здание проверили с помощью служебной собаки и взрывных устройств не обнаружили