В Беларуси снизят плату за некачественные ЖКУ

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За некачественно оказанные услуги ЖКХ белорусы будут платить меньше. Подготовлен соответствующий нормативный документ, который обязывает снижать плату для населения по определенному перечню услуг в случае их некачественного предоставления, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Частично компенсировать оплату некачественно оказанных услуг будет организация, которая их предоставляет.

К примеру, речь идет о водоснабжении. По словам вице-премьера, в Беларуси необходимо построить свыше 1,3 тыс. станций обезжелезивания, в этом году должны быть введены в эксплуатацию не меньше 260 таких станций. Напомним, президент Беларуси ставил задачу обеспечить всех жителей страны качественной питьевой водой до 2025 года.

- В ближайшие несколько лет с учетом договоренностей с международными банками, которые готовы предоставить кредиты для решения проблемы, эта задача будет решена, - цитирует Кухарева belta.by.