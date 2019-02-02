В Куропатах вандалы вновь разбили «скамью Клинтона»

Гранитную плиту с памятной надписью разбили на четыре части

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В урочище Куропаты, на месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий, орудовали вандалы. Они повредили скамью Клинтона, установленную здесь в 1994 году.

Гранитную плиту с памятной надписью разбили на четыре части, сообщает БелаПАН со ссылкой на сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца. По его словам, злоумышленники раскололи плиту, установленную на бетонном постаменте, вечером 1 февраля.

Ранее скамью Клинтона вандалы портили в 2001-м, 2005-м и 2012-м годах. Скамья была установлена во время приезда в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона - от народа США народу Беларуси во имя памяти.