Белорусские пограничники перекрыли канал незаконной миграции в ЕС

За организацию незаконной миграции возбуждено уголовное дело в отношении двоих человек

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Иностранцы чаще стали пытаться незаконно пересечь белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы, констатирует Государственный пограничный комитет Беларуси. В январе пограничники задерживали нелегалов из Африки и Азии, пытавшихся через Беларусь попасть в страны Евросоюза.

В частности, канал незаконной транзитной миграции граждан Ирака в государства ЕС пресекли стражи Сморгонской погрангруппы вместе с литовскими пограничниками.

- Установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда, - сообщает ГПК.

За организацию незаконной миграции возбуждено уголовное дело в отношении двоих человек. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того в январе белорусские пограничники задерж ивали нелегалов из Пакистана, Конго и Нигерии.

А на участке белорусско-украинской границы была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая пыталась попасть за кордон, спрятавшись в хозяйственной сумке, напомнили в ГПК.