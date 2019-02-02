В Малорите на BMW волейболист снес забор лицея и скрылся

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В Малорите Брестской области 18-летний парень на BMW въехал в забор местного лицея и скрылся. О повреждении ограждения в ГАИ сообщила администрация Малоритского профильного лицея сельскохозяйственного производства, инспекторы прибыли на место и начали искать нарушителя.

В ближайшем дворе сотрудники ГАИ заметили машину с механическими повреждениями, характерными для ДТП. И не ошиблись. Оказалось, что за рулем BMW был парень из Бреста, учащийся Высоковского профессионально-технического колледжа. Брестчанин - спортсмен, и в Малориту он приехал для участия в волейбольном турнире. А к ДТП привело то, что молодой водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал через бордюр на обочину и тротуар, в итоге протаранив в ограждение.

Молодой человек получил права недавно - летом 2018 года. Испугавшись, он оставил место ДТП и спрятал свою машину в соседнем дворе, сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома. Парень был трезв, вину признал и получил три протокола. Кстати, BMW был без регистрации и техосмотра.