2019-02-02T14:14:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Подписан указ о призыве граждан на срочную службу и службу в резерве

Нынешняя призывная кампания может пройти с некоторыми нововведениями
Павел МИЦКЕВИЧ
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Подписан указ о призыве граждан на срочную службу и службу в резервеПодписан указ о призыве граждан на срочную службу и службу в резервеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» подписал президент Беларуси. Соответственно, срочники и резервисты, которые уже отслужили необходимый срок, подлежат увольнению.

Указ президента означает начало новой призывной кампании, которая пройдет в феврале-мае. Мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, обязаны будут отслужить. Это касается и тех, кто утратил право на отсрочку. Кстати, нынешняя призывная кампания может пройти с некоторыми нововведениями. Напомним, в декабре министр обороны Андрей Равков анонсировал изменения в перечень причин для предоставления отсрочки. Но конкретное решение пока не принято.

Указ президента обязывает Минобороны до 1 июня направить призванных граждан в соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В свою очередь правительство должно предоставить президенту информацию о результатах призывной кампании до 20 июля.

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