Жильцы домов на Быховской в Гомеле протестуют против уплотнительной застройки
Собрание жильцов нескольких домов в квартале улиц Быховской и Богдана Хмельницкого в Гомеле прошло в субботу. Люди протестуют против уплотнительной застройки: во дворах городской УКС планирует возвести новую 11-этажку - уже огорожена территория стройки, прибыла техника для рытья котлована.
Несколько десятков человек пришли на собраниеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
- Общественное обсуждение сейчас не проводилось, никто не спросил наше мнение, - говорят жильцы. Они составили коллективное письмо, адресованное местным властям, с требованием отменить строительство, поскольку уверены, что оно значительно ухудшит качество их жизни.
В письме люди ссылаются на слова президента Беларуси, который возмущался тем, что городские власти «штампуют жилье» вместо того, чтобы «парк где-то заложить». Во время собрания прошел сбор подписей под коллективным обращением.
Уже огорожена территория стройки, прибыла техника для рытья котлованаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ