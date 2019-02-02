Жильцы домов на Быховской в Гомеле протестуют против уплотнительной застройки

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Собрание жильцов нескольких домов в квартале улиц Быховской и Богдана Хмельницкого в Гомеле прошло в субботу. Люди протестуют против уплотнительной застройки: во дворах городской УКС планирует возвести новую 11-этажку - уже огорожена территория стройки, прибыла техника для рытья котлована.

Несколько десятков человек пришли на собраниеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Общественное обсуждение сейчас не проводилось, никто не спросил наше мнение, - говорят жильцы. Они составили коллективное письмо, адресованное местным властям, с требованием отменить строительство, поскольку уверены, что оно значительно ухудшит качество их жизни.

В письме люди ссылаются на слова президента Беларуси, который возмущался тем, что городские власти «штампуют жилье» вместо того, чтобы «парк где-то заложить». Во время собрания прошел сбор подписей под коллективным обращением.

Уже огорожена территория стройки, прибыла техника для рытья котлованаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ