«Белавиа» избавилась от своего самого старого самолета

Это был самый старый на данный момент самолет в «Белавиа». Фото: Павел КАПУСТИН, planefinder.net.

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Этому самолету почти 29 лет. Его выпустили в 1990 году, когда авиакомпании «Белавиа» еще не было. Он летал в голландской, шведской, камерунской, итальянской и норвежской авиакомпаниях, а в 2011 «Белавиа» взяла этот борт в лизинг. В августе прошлого года в болгарском Бургасе самолет повредили погрузчиком. Оперативно устранить поломку не получилось, и за пассажирами из Минска отправили другой самолет. 11 часов пассажиры провели в терминале аэропорта. После устранения поломки, самолет успешно продолжал полеты.

Теперь самолет вернули лизингодателю и 2 февраля борт прилетел в Улан-Батор. Там самолет переделают в грузовой и передадут авиакомпании Air Cargo Mongolia. Это будет единственный самолет у этой авиакомпании.

Напомним, «Белавиа» взяла курс на омоложение своего парка. В конце 2016 года из эксплуатации вывели три оставшихся советских Ту-154. Прошлой весной «Белавиа» купила три новых Embraer, еще пять авиакомпания приобретет в лизинг в 2019 - 2020 годах. Поставка первых трех самолетов ожидается в апреле. Два других авиалайнера будут поставлены в декабре 2019-го и апреле 2020-го. Кроме того, к 2021 году «Белавиа» планирует купить шесть новейших Boeing 737 MAX8 - их в авиакомпании пока нет. Первый такой самолет прилетит в Минск в мае. Эти самолеты экономичнее тех, что используются сейчас - а значит, можно ожидать небольшого снижения цен на билеты.

В 2021 году, вероятно, во флоте «Белавиа» появится новейший Embraer E2 - пока таких только пять штук в мире.

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