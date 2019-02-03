Умер российский рэпер Децл

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Рано утром 3 февраля о смерти российского певца Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, сообщил на своей странице в Facebook его отец Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет...» – написал он.

Подробностей он не сообщил.

Чуть позже печальную новость прокомментировал концертный директор Дэцла Павел Беленец:

- Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», - приводят цитату Игоря «Известия».

У музыканта остались жена и 13-летний сын.