КП Беларусь
Посол Беларуси в Швеции: H&M откроет магазин в Минске в 2019 году
Об этом Дмитрий Мирончик сообщил в своем твиттере
Дмитрий Мирончик сообщил об открытии H&M в Минске. Фото: sweden.mfa.gov.by
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Купить одежду популярнейшего шведского бренда H&M можно будет и в Минске. Об этом сообщил посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик в своем твиттере:
"Для тых, каму трэба “больш Швецыі ў Беларусі”. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза", - написал Дмитрий.
Этой новости давно ждали многие любители модной и недорогой одежды. Теперь за вещами бренда H&M не нужно будет ехать в Литву, Польшу и другие страны. Точные сроки открытия магазина и его месторасположение пока не называются.