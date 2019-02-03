2019-02-03T11:18:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

Футболист Антон Сарока забил первый гол в чемпионате Бельгии

Однако это не спасло команду от поражения
Ирина ВЕТРОВА
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Антон Сарока отличился на 49-й минуте матча. Фото: pressball.byАнтон Сарока отличился на 49-й минуте матча. Фото: pressball.by
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На чемпионате Бельгии белорусский футболист Антон Сарока, выступающий за клуб "Лорекен", забил первый мяч.

Наш земляк отличился на 49-й минуте игры 24-го тура с "Кортрейком", сообщает pressball.by. Благодаря этому голу он выровнял счет в поединке - 1:1.

Однако гол Антона не спас команду от поражения. Сароку заменили на 90-й минуте игры, и вскоре хозяева забили победный мяч.

Сейчас «Локерен» занимает последнее место в чемпионате Бельгии.

Напомним, Антон вышел на поле в стартовом составе "Локерена" в поединке национального чемпионата впервые с 11 августа.

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