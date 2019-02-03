Футболист Антон Сарока забил первый гол в чемпионате Бельгии

Однако это не спасло команду от поражения

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На чемпионате Бельгии белорусский футболист Антон Сарока, выступающий за клуб "Лорекен", забил первый мяч.

Наш земляк отличился на 49-й минуте игры 24-го тура с "Кортрейком", сообщает pressball.by. Благодаря этому голу он выровнял счет в поединке - 1:1.

Однако гол Антона не спас команду от поражения. Сароку заменили на 90-й минуте игры, и вскоре хозяева забили победный мяч.

Сейчас «Локерен» занимает последнее место в чемпионате Бельгии.

Напомним, Антон вышел на поле в стартовом составе "Локерена" в поединке национального чемпионата впервые с 11 августа.