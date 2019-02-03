Лукашенко: Беларусь придает большое значение поддержке политического диалога с Вьетнамом

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3 февраля Александр Лукашенко направил поздравление президенту Вьетнама, генеральному секретарю Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с годовщиной создания партии. Об этом сообщает president.gov.by.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение поддержке активного политического диалога с Вьетнамом и расширению двустороннего сотрудничества во всех отраслях взаимного интереса.

В поздравлении говорится о том, что под руководством Нгуен Фу Чонга страна достигла значительных успехов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан, а также укреплении положительной роли на международной арене.