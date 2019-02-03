КП Беларусь
Лукашенко: Беларусь придает большое значение поддержке политического диалога с Вьетнамом
Президент Беларуси поздравил президента Вьетнама с годовщиной создания Коммунистической партии
Александр Лукашенко поздравил президента Вьетнама. Фото: БелТА
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3 февраля Александр Лукашенко направил поздравление президенту Вьетнама, генеральному секретарю Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга с годовщиной создания партии. Об этом сообщает president.gov.by.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение поддержке активного политического диалога с Вьетнамом и расширению двустороннего сотрудничества во всех отраслях взаимного интереса.
В поздравлении говорится о том, что под руководством Нгуен Фу Чонга страна достигла значительных успехов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан, а также укреплении положительной роли на международной арене.