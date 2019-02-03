2019-02-03T12:43:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах из горящей комнаты спасли мужчину

Он доставлен в реанимацию
Ирина ВЕТРОВА
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Пожаром повреждены пол, потолок, вещи в квартире. Фото: Мария Горелова.Пожаром повреждены пол, потолок, вещи в квартире. Фото: Мария Горелова.
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Пожар вспыхнул 2 февраля в квартире кирпичного двухквартирного жилого дома на улице Брестской. В помещении находился 51-летний мужчина.

Как сообщает brest.mchs.gov.by, его удалось спасти: сотрудники МЧС обнаружили его на кровати в горящей комнате. Хозяин квартиры был доставлен в реанимацию больницы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение».

Пожаром повреждены потолок, два квадратных метра пола, вещи в квартире.

Выясняется причина ЧП.

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