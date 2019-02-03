2019-02-03T13:14:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве грабитель хотел вынести из магазина носки и туалетную воду

Его задержала охрана
Ирина ВЕТРОВА
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Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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41-летний мужчина пытался украсть в магазине 5 пар носков и 4 флакона туалетной воды. Однако ему не удалось это сделать: охранники задержали вора.

К преступлению мужчина готовился заранее: приходил в магазин, изучал ассортимент и наличие охраны, сообщает mvd.gov.by

Но его план разрушила продавщица. Внимательная женщина запомнила подозрительного клиента, который долго ходил по залу, но ничего не купил. В день преступления за мужчиной следили по камерам видеонаблюдения.

Когда вор попытался выбежать из магазина, не заплатив за покупки, кассир позвала охрану. Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина уже был судим до этого за кражу, угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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