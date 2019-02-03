Работники машинами вывозили комбикорм с предприятия

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Рано утром 1 февраля внимание сотрудников милиции привлек чересчур загруженный автомобиль. При проверке в нем были обнаружены 57 мешков комбинированных кормов для животных. Как выяснилось, перевозимый комбикорм был похищен ими со склада СУП «Андреевка» в агрогородке Широкое с целью продажи. Об этом сообщает uvd.gomel.by.

Владельцем автомобиля оказался 35-летний водитель СУП «Андреевка», а пассажиром – 32-летний сторож склада этого же сельхозпредприятия. Оказалось, что при грузоподъемности машины в 1650 кг общий вес груза был 2 470 кг.

Задержанные назвали имена еще трех работников, при помощи которых похитили комбикорм. Возбуждено уголовное дело. Наружителям может грозить лишение свободы на срок до 4 лет.

Всего изъято 456 мешков кормов (комбинированные корма, овес, мука, кукуруза, пшеница) общим весом 19 тонн. Значительная часть из них была обнаружена дома у водителя и сторожа.