Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений между странами

Он отметил сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и других отраслях

Изменить размер текста: A A

3 февраля Александр Лукашенко направил поздравление Арифу Алви, президенту Исламской Республики Пакистан, с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает president.gov.by.

По словам президента Беларуси, за 25 лет страны наладили устойчивые плодотворные связи и активизировали двустороннее партнерство в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других отраслях.

Лукашенко выразил уверенность в том, что эта положительная тенденция сохранится и в будущем.

По его словам, сотрудничество Минска и Исламабада всегда отличалось уважением, высоким уровнем доверия и искренней дружбой.