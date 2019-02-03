2019-02-03T16:10:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений между странами

Он отметил сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и других отраслях
Ирина ВЕТРОВА
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Лукашенко поздравил президента Пакистана. Фото: БелТА.Лукашенко поздравил президента Пакистана. Фото: БелТА.
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3 февраля Александр Лукашенко направил поздравление Арифу Алви, президенту Исламской Республики Пакистан, с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает president.gov.by.

По словам президента Беларуси, за 25 лет страны наладили устойчивые плодотворные связи и активизировали двустороннее партнерство в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других отраслях.

Лукашенко выразил уверенность в том, что эта положительная тенденция сохранится и в будущем.

По его словам, сотрудничество Минска и Исламабада всегда отличалось уважением, высоким уровнем доверия и искренней дружбой.

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