2019-02-03T17:08:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В страшном ДТП под Калугой погибло 7 человек

Трое из них - дети
Ирина ВЕТРОВА
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Автобус перевернулся под Калугой. Фото: МЧС России по Калужской областиАвтобус перевернулся под Калугой. Фото: МЧС России по Калужской области
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Жуткое ДТП произошло утром 3 февраля под Калугой. На 128-м километре автодороги Калуга-Вязьма опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе, сообщает ria.ru.

В автобусе находились 45 пассажиров, в том числе 31 ребенок. Погибли семеро человек - четверо взрослых и трое детей.

Еще трое взрослых и 13 детей находятся в больнице с травмами.

Задержан водитель. По предварительной информации, он не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Известно, что в прошлом году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело.

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