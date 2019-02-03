В страшном ДТП под Калугой погибло 7 человек

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Жуткое ДТП произошло утром 3 февраля под Калугой. На 128-м километре автодороги Калуга-Вязьма опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе, сообщает ria.ru.

В автобусе находились 45 пассажиров, в том числе 31 ребенок. Погибли семеро человек - четверо взрослых и трое детей.

Еще трое взрослых и 13 детей находятся в больнице с травмами.

Задержан водитель. По предварительной информации, он не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся. Известно, что в прошлом году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело.