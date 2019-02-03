Весна будет ранней? В минском зоопарке проснулся медведь Тристан

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Медведь Тристан из минского зоопарка начал периодически выбираться из берлоги еще до настуления календарной весны. Это может указывать на скорый приход весны, сообщает minsknews.by.

Однако пробуждение косолапого может быть связано не столько с погодой, сколько с городским шумом и активными соседями. Когда Тристан просыпается, ему предлагают перекусить – кашу, фрукты, морковку, булку. Но от еды мишка пока отказывается - чаще всего он только нюхает и возвращается досыпать.

Кстати, в других зоопарках по поведению медведей 2 февраля определяют, как долго продлится зима. А в США и Канаде в этот день по традиции наблюдают за поведением знаментитого сурка Фила. Вчера Фил не испугался своей тени и тем самым предсказал ранний приход весны. Впрочем, статистика говорит, что его "прогнозы" часто не сбываются.