Пьяный мужчина учил свою дочь водить машину, а после аварии решил убежать.

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Эта история случилась вечером в субботу, 2 февраля, в центре Бреста. На проспекте Машерова перед перекрестком с Советской улицей произошло ДТП. Очевидцы говорят, что водитель был пьян. В позже выяснились подробности. В 102 позвонили очевидцы и рассказали об аварии. Приехали инспекторы ГАИ. Выяснилось, что 20-летняя брестчанка, у которой никогда не было прав, на Mazda врезалась в Citroen. На пассажирском сидении в этот момент сидел отец девушки – 44-летний отец девушки. Он пояснил испекторам, что посадил дочь за руль, так как сам немного выпил. К тому же, дочь учится в автошколе – а значит, заодно можно немного подучиться вождению. Пока гаишники оформляли протокол, мужчина переговорил с кем-то по мобильному телефону. И решился на побег. Он вскочил из машины и бросился бежать. Но сразу был настигнут инспекторами и закован в наручники. Освидетельствование показало в его организме 0,8 промилле. Это конечно превышение нормы, которая сейчас составляет 0,3 промилле (до 2013 года нормой было 0,5 промилле).

В результате на девушки составили три протокола: машина была без техосмотра (штраф от 25,5 до 76,5 рублей), за нарушение знаков или разметки (25,5 – 127,5 рублей), и за управление машиной без прав (от 127,5 – до 510 рублей штрафа). Мужчину наказали за передачу лицу, не имеющему прав (штраф от 127,5 – до 510 рублей штрафа).