Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Софии

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Белорусский теннисист Егор Герасимов (161-й номер рейтинга АТР) победил на старте турнира в болгарской Софии. Сегодня в матче первого квалификационного раунда белорус встречался с итальянцем Андреа Арнабольди (175) и выиграл в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:3). В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований в болгарской столице соперником Егора Герасимова будет еще один итальянский теннисист Стефано Травалья (123), сообщает belta.by.