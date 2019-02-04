2019-02-04T10:54:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Столинском районе бесправник насмерть сбил свою односельчанку

Женщине было 59 лет
Григорий ГРИБОВ
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В Столинском районе бесправник насмерть сбил свою односельчанку. Фото: gaibrest.by.В Столинском районе бесправник насмерть сбил свою односельчанку. Фото: gaibrest.by.
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Авария случилась еще в пятницу, однако известно о ней стало только сейчас. Вечером 1 февраля в агрогородке Ольшаны, 22-летний водитель легкового автомобиля насмерть сбил односельчанку, сообщает ГАИ Брестской области.

По данным ГАИ, за рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился 22-летний местный житель, но прав на управление транспортным средством у него не было. Напротив одного из домов молодой человек сбил 59-летнюю односельчанку, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части. В результате аварии женщина погибла на месте от тяжелейших травм.

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